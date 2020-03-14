"الزراعة": جنينا كثيرا من الفوائد بسبب الأمطار الغزيرة

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المديريات الزراعية في المحافظات بإعداد تقرير عن تأثير موجة الطقس السيئ التي مرت بها البلاد، مؤكدًا ضرورة استمرار تقديم الدعم والنصح والإرشاد للمزارعين لتلافي أي آثار سلبية أو التخفيف منها، ومعالجتها، وضرورة التواجد على أرض الواقع لكافة القيادات والمسؤولين خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، لـ"لوطن"، إن الأضرار التي رُصدت غير مؤثرة بشكل كبير، وأن المحاصيل الشتوية لم تتأثر خاصة القمح والبرسيم والفول.

وأكد رصد العديد من الفوائد الإيجابية على القطاع الزراعي، من بينها شحن الخزان الجوفي، وتوفير رية كاملة للمحاصيل الشتوية، وغسل جميع الأملاح المتواجدة في الأراضي، وتحسين جودتها وإنتاجيتها، وغسل الأشجار والنباتات من الفطريات والبكتيريا والأتربة.