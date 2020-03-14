عاجل.. وزارة الدفاع الأمريكية تغلق أبوابها أمام الزائرين

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، ستغلق أبوابها أمام الزائرين اعتبارا من صباح غد الأحد، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكانت الوزارة، أعلنت في وقت سابق، أنها ستوقف السفر الداخلي، مع بعض الاستثناءات، بالنسبة لجنودها والمدنيين العاملين في الوزارة وأسرهم، في خطوة تهدف للحد من انتشار الفيروس وأثره على الجيش.

وذكرت قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية، أن هذه الخطوة التي أعلنت أمس الجمعة تصل لما هو أبعد مما بلغته القيود السابقة على السفر الدولي، وهي تبرز مدى قلق الجيش الأمريكي والمسافات التي عليه أن يقطعها لحماية أكثر من مليون جندي عامل في أنحاء العالم.

وجاء في مذكرة وقعها ديفيد نوركويست نائب وزير الدفاع "إن استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد 2019 (كوفيد-19) يستلزم فرض قيود فورية على انتقالات أفراد وزارة الدفاع الداخلية".

وأضافت المذكرة، أن هذه السياسة ستسري اعتبارا من الاثنين وحتى 11 مايو المقبل، وستنطبق على من هم في الخدمة وعلى المدنيين بوزارة الدفاع وأسرهم "العاملين بمؤسسات وزارة الدفاع ومنشآتها والمناطق المحيطة بها في الولايات المتحدة والأراضي التابعة لها".

وأوردت "البنتاجون"، بيانا مرفقا بالمذكرة "هذا القيد سيوقف كل السفريات الداخلية"، موضحة أنه يمكن استثناء المهام التي تستلزم السفر، والانتقال الضروري لأسباب إنسانية، والسفريات التي تستدعيها صعوبة بالغة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن إحصاء الجيش الأمريكي لعدد جنوده العاملين بالخدمة الذين أصيبوا بفيروس كورونا أقل على الأرجح من العدد الحقيقي.

وكان عدد العسكريين الأمريكيين الذين رصدت إصابتهم بالفيروس أربعة حتى الثلاثاء الماضي، فيما قال المسؤولون إن حداثة سن الجنود الأمريكيين بشكل عام وتمتعهم بصحة جيدة ميزة تجعل مقاومتهم للفيروس أفضل، لكنهم ربما يصبحون أيضا حاملين له لا تظهر عليهم أعراضه التي تستدعي الخضوع للفحص الطبي.