نواب يدشنون حملة طرق أبواب فى المحافظات لمواجهة كورونا

دشن عدد من نواب البرلمان حملات طرق أبواب داخل دوائرهم الانتخابية خلال الساعات الماضية، لرفع درجة الوعي لدى المواطنين للوقاية من فيروس كورونا، وإجراءات التعامل مع أعراض المرض إذا ظهرت مع شخص ناقل للعدوى، وتوضيح الفرق بين أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا العادية.

واستعان النواب في حملاتهم بعدد من المتطوعين للتفاعل مع المواطنين، والإبلاغ عن أى حالات مشتبه فى إصابتها بين المواطنين.

وأكدت النائبة هالة أبو السعد أن٣٠٠ شابًا وفتاة فى دائرتها يعملون بشكل تطوعي لتوعية المواطنين وخصوصًا كبار السن على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مضيفة لـ"الوطن": "كثفنا الجهود من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني في محافظات الوجه البحري لرفع درجات الاستعداد حال ظهور أي حالات جديدة، مع التأكيد على استمرار حملات التوعية بين المواطنين بأهمية النظافة الدائمة".

وطالب النائب طارق متولي، بضرورة اتجاه البنك المركزي المصرى لإصدار عملات بلاستيكية "بوليمار"، نظرًا لتماشيها مع الوضع الاقتصادي العالمي ومواجهة انتشار الفيروس، مؤكدًا أن العملات البلاستيكية أكثر صحية، حيث لا تحمل الآلاف من الميكروبات التي تختبئ داخل ثنايا ومسام وتجاويف الورق، لأنها البلاستيك مادة غير مسامية وغير ليفية، وأثبتت الدراسات مساهمة النقود البلاستيكية في تقليل فرص الإصابة بالعدوى من الأمراض.

وقال النائب مصطفى بكري، إنه يتواصل مع أهالي الصعيد، يوميًا لمتابعة الموقف أولًا بأول، مشيرًا إلى أن محافظات الصعيد أصبح لديها وعي كبير بمستجدات المرض، والوضع فى مصر يدعو للطمأنينة وجميع الأجهزة تعمل لمواجهة أي حالات قد تظهر مجددًا.

وفى إطار آخر اتخذت الأمانة العامة بمجلس النواب، عددًا من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، شملت دعم العاملين بقطاعاتها بكافة المعلومات الخاصة بإجراءات الوقاية من الفيروس من خلال منشورات تم توزيعها فى طرقات المجلس.

كما حرصت الأمانة على إرسال هذة الإجراءات الوقائية إلى النواب للتفاعل معها، وتدعيم أهالى دوائرهم بها، وأصدرت الأمانة تعليمات مشدده باستمرار تطهير القاعات المخصصة لعقد اللجان البرلمانية، وإغلاقها عقب عملية التعقيم .

يأتى ذلك فى الوقت الذى قررت فيه عدد من اللجان البرلمانية، تأجيل زيارتها الميدانية لعدد من المحافظات فى ضوء دورها الرقابي المنوط بها، حتى يتمكن النواب من التواجد داخل دوائرهم والتفاعل مع المواطنين حال ظهور إصابات جديدة.

يُشار إلى أن المجلس أنهى جلساته الثلاثاء الماضي، ورفع الجلسات ليوم 29 مارس تجنبًا لوجود تجمعات بين النواب من كافة المحافظات، وكذلك حتى يتمكن النواب من التواجد داخل دوائرهم لمتابعة الموقف عن قرب.

وقالت مصادر برلمانية إن رئيس المجلس أرجأ إحدى الزيارات الخارجية والتى كان من المقرر إجرائها خلال هذه الأيام بسبب إجراءات الحظر التي اتخذتها بعض الدول لمواجهة تفشي الوباء عالميًا.

وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد أشار فى الجلسات البرلمانية السابقة إلى أنه على دول العالم اتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية بخصوص تحاليل كورونا، مشيرًا إلى أن مصر تتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وينبغي على المواطنين أخذ الأمر بجدية والابتعاد عن نشر الشائعات.