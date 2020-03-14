فيديو.. استعدادات منافذ الدخول للبلاد للوقاية من فيروس كورونا

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو سلط من خلاله الضوء على إجراءات الحماية المتبعة بجميع منافذ الدخول للبلاد على مستوى الجمهورية، وكذلك استعدادات السكك الحديدية للوقاية من فيروس كورونا، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك تأكيداً لحرص الدولة على التصدي لفيروس "كورونا" المستجد والحد من انتشاره من خلال اتخاذها العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وجاء في الفيديو، أنه تمّ وضع خطط وقائية على أعلى المستويات مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي والفحص الطبي بمنافذ دخول البلاد، وتجهيزها بأحدث المعدات، وكذلك مضاعفة أعداد القوى البشرية بها.

استعداد لتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان بالمطارات عبر فحص القادمين للبلاد

وأوضح الفيديو، الاستعداد التام لجميع المطارات المصرية لتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، مع الالتزام بالفحص الطبي الإجباري وبشكل دقيق لجميع الركاب القادمين من الخارج، وكذلك لجميع المتعاملين بشكل مباشر مع ركاب الرحلات الجوية.

رفع حالة التأهب القصوى لمواجهة "كورونا" بجميع الموانئ

وبشأن الإجراءات المتبعة في الموانئ المصرية، رصد الفيديو، أنَّه تمّ رفع حالة التأهب القصوى لمواجهة فيروس "كورونا" بجميع الموانئ المصرية مع التنسيق المستمر على مدار الساعة مع إدارات الحجر الصحي وبتواجد مندوبيها خلال استقبال السفن لفحص كافة الوافدين.

وعلى صعيد الإجراءات الوقائية التي تتبعها هيئة السكك الحديدية، فقد أبرز الفيديو، أن وزارة النقل قد قامت بإطلاق حملة موسعة وشاملة لتطهير قطارات السكك الحديدية والمحطات وتعقيمها ضد فيروس "كورونا"، بجانب تعليق ملصقات في المحطات والقطارات بجميع الخطوط لتوعية الركاب بالفيروس وأعراضه وطرق انتقاله والوقاية منه وكيفية التصرف في حالة الشعور بأعراض محتملة للفيروس.

وفي النهاية، أكد الفيديو، أنَّه يجرى التنسيق بشكل يومي ومستمر بين جميع الجهات المعنية بالدولة لمتابعة الموقف أولاً بأول على مستوى كل محافظات الجمهورية للاطمئنان والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" ومتابعة تنفيذ الخطة الاحترازية المعدة سلفاً بشكل دقيق.