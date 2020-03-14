رئيس مصلحة الجمارك يزور دمياط ويأمر بسرعة إنهاء إجراءات التجارة

زار السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، اليوم السبت، جمارك دمياط، حرصا من قيادة مصلحة الجمارك على المتابعة الميدانية لأحوال وسير العمل على أرض الواقع وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها وحل جميع المشكلات والمعوقات التي تعترض العمل الجمركي.

وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية بتطوير منظومة العمل بمصلحة الجمارك وحوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير وتحقيق سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير التجارة بما ينعكس على تقليل التكلفة وخفض أسعار السلع بالسوق المحلية للتيسير على المواطنين.

وبدأت الجولة بزيارة ساحات الكشف ومقر المركز اللوجستي الجديد الذى تم تخصيصه لتشغيل وتطبيق منظومة العمل بالنافذة القومية الواحدة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع كل الجهات العاملة فى المنافذ الجمركية، حيث تابع الإنشاءات الجديدة للوقوف على موعد تسليم المبنى للجمارك والشركة المختصة بالعمل.

كما وجَّه العاملين بسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية وضرورة تفعيل المسار الأخضر ومنح المزايا المقررة للشركات المسجلة بالقائمة البيضاء بخدمة الفاعل الاقتصادي المعتمد من حيث أولوية الدور في قيد البيان الجمركي، والعرض على جهاز الفحص بالأشعة والكشف والمعاينة وسحب العينات، واستكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، وتوفير منسق ميداني بالمركز اللوجستي، يساعد هذه الشركات فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، إضافة إلى متابعة مراحل فحص العينة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وشدد على ضرورة الالتزام بتخفيض المستندات المطلوبة من الجميع وعدم المطالبة بنموذج 4 الورقي أو إيصال المصاريف الإدارية طالما تم إرساله إلكترونيا عن طريق البنوك.

كما تفقد أماكن اللجان الجمركية الثلاثية المشتركة مع مندوبي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء تفعيلا لدور هذه اللجان طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019 بالقيام بإتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة أو المصدرة وسحب العينات الممثلة للبضاعة إذا لزم الأمر، في وقت واحد وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وفي حضور أعضائها من ممثلي مصلحة الجمارك والهيئات، والجهات المختصة في كل لجنة بحسب نوع وطبيعة البضائع ووفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك بالتنسيق مع كل الجهات العاملة في الموانئ والمطارات والمنافذ، بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة.

كما التقى "نجم" القيادات الجمركية وبعض الزملاء العاملين بجمارك دمياط، وتوجه لهم بالشكر ولجميع رجال الجمارك الشرفاء الأوفياء العاملين بالمطارات والموانئ والمنافذ لالتزامهم وتحملهم الأمانة والمسؤولية، مواصلين العمل ليلا ونهارا وفي جميع الأوقات ورغم جميع الظروف في ظل الأحوال الجوية السيئة، مشيرا إلى أن رجال الجمارك يضربون دائما المثل الرائع والعظيم في الحب والانتماء والتضحية والفداء والوطنية والإخلاص وإنكار الذات من أجل مصلحة هذا الوطن ويثبتون أنهم ما زالوا وسيظلون أوفياء لتراب مصر ويقوموا بدورهم وواجباتهم الوطنية لحماية أبناء وحدود ومنافذ الوطن من كل الأخطار والممارسات التي تحيط به ورغم كل الظروف والأحداث.