شوقي: امتحانات أولى وثانية ثانوي إلكترونية وطرح دليل للمذاكرة بالمنزل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، إنه حتى اللحظة ستكون امتحانات الشهادات العامة كالإعدادية والثانوية في موعدها، مشددا على أنه لا تغيير في جدول امتحانات الثانوية العامة أو الشهادة الإعدادية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس لوزراء، بمقر الحكومة، أن الطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي سيمتحنون إلكترونيا، ووضعهم أفضل لأنهم سيتمكنون من المذاكرة "أون لاين"، حيث يمكنهم استخدام الموقع الخاص بالوزارة والقنوات التعليمية، مؤكدا: "لدينا مواد تعليمية جودتها غنية جدا، بالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي يمكننا وضعها على بنك المعرفة".

أما الطلاب من الصف الثالث الإبتدائي وحتى الثاني الإعدادي، وفق هذه الخطة، قال الوزير أنهم "سيحصلون على دليل يمكنهم من مذاكرة دروسهم بمساعدته من المنزل".

وأوضح شوقي، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال يومين، للإعلان عن تفاصيل المحتوى المسؤول عنه الطلاب في سنوات النقل وكيفية امتحانهم.