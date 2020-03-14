بعد تعليق الدراسة أسبوعين.. تعرف علي خريطة العام الدراسي 2019-2020

أقر المجلس الأعلى للجامعات، 22 يونيو الماضي الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2019/2020، وذلك على النحو التالى: بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول فى 21 من سبتمبر 2019، ولمدة خمسة عشر أسبوعا، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسى يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 8 فبراير 2020، ولمدة خمسة عشر أسبوعا، وتجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقاً لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قال إن الوزارة قد تضطر إلى زيادة مدة الدراسة أسبوع أو أسبوعين لاستكمال تعليم المناهج الدراسية، خصوصًا في الكليات العملية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء و3 وزراء آخرين بمقر الحكومة، أن وجود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بشكل غير مكثف لتقليل الأعداد داخل المنشآت الجامعية.

وتابع: "سيكون نوعا من التواصل مع جموع الطلاب من التقنيات الحديثة، حتى ندرس 70% أو 80% من المناهج الدراسية ونأمل ألا تتأثر أعمال الامتحانات".