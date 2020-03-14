أولياء أمور بكفر الشيخ يدشنون هاشتاج "الدورس الخصوصية لازم تتوقف"

دشَّن عدد من أولياء أمور الطلاب بمحافظة كفر الشيخ، هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لوقف الدروس داخل السناتر الخصوصية بعنوان "الدروس لازم تتوقف -احمى نفسك احمى بلدك- الاتحاد قوة وصحة ولادنا بالدنيا"، وذلك للمطالبة بإغلاق كل سناتر الدروس الخصوصية بالمحافظة حفاظاً على صحة الطلاب وفقاً لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين في المدارس والجامعات.

وقالت رانيا السعيد، إحدى أولياء الأمور، إن صحة أولادنا أهم من الدراسة، وأنه يجب إغلاق كل السناتر لحماية أولادنا من التجمعات التي تسبب في زيادة عدد الإصابات، مطالبة أولياء الأمور أن يتحدوا وألا يرسلوا أولادهم لسناتر الدروس وأن يتبعوا تعليمات الدولة بشأن الدراسة.

وقالت نهلة على، إحدى أولياء الأمور، إنه على جميع الأهالي عدم إرسال أولادهم للدروس نظراً للتجمعات والزحام قائلة: "ولادنا صحتهم أهم من أي دروس، لازم نجبر المدرسين وقف الدروس في السناتر، السنتر الواحد بيتردد عليه مئات من الطلاب بشكل يومي، وده أكبر كان ممكن ينقل العدوى لأولادنا، وهي أخطر من الفيروس".

وأضافت نانسي الماوي، أحد الأهالي، أنه يجب غلق سناتر الدروس "أرواح أولادنا أهم من التعليم والدرجات والمجموع، المفروض نتفق نوقف دروس كمان لأنها ما تفرقش عن المدارس حاجه"، الدروس أخطر من تجمعات المدارس، لازم نتفق مع بعض وناخد قرار جماعي أنا عن نفسي مستعدة أوقف دروس ومش عايزة غير إن ولادي يعدو السنة بأي درجات".

وتابعت آية محمود، إحدى أبناء المحافظة، قائلة: "طبعا الدروس أسوأ من المدارس، بيبقى زحمة موت ولازقين في بعض لازم كلنا نتفق والمدرس غصب عنه هيوقف دروس المدرسين طماعين ومش عاوزين يقفوا عشان الفلوس كده كده مفيش امتحان ولا دراسه يروحوا دروس ليه والله إحنا في خطر كبير لازم نعمل اللي علينا الوباء بينتشر بسرعة رهيبة".