مصرع عامل وإصابة آخر صعقا أثناء سحبهما لتجمعات مياه الأمطار ببورسعيد

لقى عامل مصرعه وأصيب أخر صعقا بالكهرباء اليوم أثناء سحبهم تجمعات مياه الأمطار أسفل إحدى الأبراج السكنية خلف فيلا المحافظ الإدارية بحى الشرق ببورسعيد حيث إستأجرهم السكان لإزالة مياه الأمطار من أمام العمارة.

تلقى اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد إخطار من إسعاف بورسعيد يفيد بتلقيهم بلاغ من سكان أحد العمارات السكنية بحى الشرق وتم الإنتقال وشرطة النجدة إلى مكان الحادث ونقل العاملان إلى مستشفى السلام بورسعيد وإسعافهم لكن المصاب محمد حمال محمد عبد المنعم 40 سنة توفى أثناء إسعافه بينما يجرى إسعاف إبراهيم محمد إبراهيم عمر 35 سنة داخل غرفة الصدمة بالعناية المركزة بالمستشفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة تحت تصرفها وإستكمال التحقيقات.