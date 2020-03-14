بعد تعليق الدراسة.. "النيل التعليمية" تبحث عن معلمين لشرح المناهج

قال عبد القادر أحمد رئيس قناة "النيل التعليمية"، بالهيئة الوطنية للإعلام، إن القناة تبحث عن مدرسين في مختلف المراحل التعليمية، لتقديم برامج في المواد التعليمية حسب تخصصات كل منهم، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وقال "أحمد" لـ"الوطن"، إن طريقة التقديم تكون من خلال تقديم المُدرس لأوراقه للإدارة التعليمية التابع لها، ومن ثم ترشيح اسمه إلى الإدارة المُختصة به في وزارة التربية والتعليم، لتقوم بدورها بإرسال اسمه إلى الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، بشأن تقديمه للقناة.

وأوضح أن "النيل للتعليمية" تقوم باختبار كاميرا للمُدرس المُرشح، قبل إسناد برنامج له، حال اجتيازه الاختبار بنجاح، موضحًا أنه سيجري الدفع بعدد جديد خلال الأيام القليلة المُقبلة، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، اعتبارًا من غد الأحد ولمدة 15 يوما.