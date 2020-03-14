الجندي: كل مسؤولي الدولة يستحقون وساما لنجاحهم في إدارة أزمة الطقس

أشاد الدكتور خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بجهود المسؤولين في مصر ونجاحهم في إدارة أزمة الطقس، قائلًا: "أدعو بالتوفيق والصلاح والفلاح والجزاء الحسن لكل مسؤول في جمهورية مصر العربية، فكل مسؤول في مصر يستحق وسام الاحترام والإكبار على هذه الوقفة الرجولية المحترمة والطيبة والمخلصة التي وقفها المسؤولون في هذه الأزمة المناخية التي مرت بها البلاد، والتي لم تحدث منذ 40 سنة".

وأضاف الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "ما حدث كان مسألة طبيعية في الكون، أرادها الله عز وجل، من التغيرات المناخية والزلازل والبراكين والرياح، كل هذه الأمور لا تستطيع الدول أن تفعل شيئا تجاهها، وكل ما يستطيعون فعله هو التنبؤ بحدوثها أو بحدوث بعضها".

وأشار إلى أن كل واحد في مصر يشهد على قمة الأداء المتناغم والمنسجم لأجهزة الدولة في إدارة هذه الأزمة، ابتداء من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مرورا بكل المسؤولين حتى أصغر عامل متواجد في حي من الأحياء.