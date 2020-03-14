مصدر بالتعليم العالي: تعليق الدراسة يشمل الجامعات المصرية والدولية

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قرار تعليق الدراسة بالجامعات المصرية، يشمل جميع الجامعات المصرية والدولية الموجودة في مصر، سواء كانت خاضعة لقانون تنظيم الجامعات الخاصة أو قانون إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية، وكذلك الجامعات ذات الطبيعية الخاصة والتي أنشأت بقانون خاص كالجامعة الأمريكية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020، وفقًا لما ذكره السفير بسام راضي مستشار رئيس الجمهورية والمتحدث باسم الرئاسة.

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.