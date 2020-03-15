جامعة كفرالشيخ: تنفيذ الجدول الدراسي اليومي عن طريق "التعليم عن بعد"

قال الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه سيجري تنفيذ الجدول الدراسي اليومي للمحاضرات عن طريق التعليم عن بُعد، حيث سيتم تسجيل المحاضرات ورفعها عبر مواقع الجامعة والكليات الإليكترونية وعبر المنصات التعليمية، بحيث يأخذ الطالب محاضراته في مواعيدها بشكل يومي، كما يجري دراسة البث المباشر عبر المواقع للمحاضرات من خلال الأساتذة.

وأضاف دسوقي، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه سيعيد تجميل المقررات الدراسية أيضاً على المواقع الإلكترونية، وإعلام الطلاب عبرها وعبر جروبات فيس بوك الخاصة بالتحادات الطلاب والكليات، مشيراً إلى أن الحديث عن الامتحانات ليس وقته لأن الدراسة يجرى وقفها أسبوعين وهو المعلن حتى الآن، وخلال هذه الأيام الـ15 سيجرى التعامل مع الطلاب عن طريق التعليم عن بعد.