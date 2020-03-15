"اتحاد بنوك مصر" يدعم تأهيل وتمكين وتشغيل المرأة فى إطار مبادرة تطوير العشوائيات

أكد مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، برئاسة هشام عز العرب، أهمية توجيه جزء من إسهاماته لتأسيس مراكز تدريب وتشغيل المرأة، دفعاً للتنمية المستدامة، وذلك من خلال تفعيل الشراكات بين جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدنى لتعظيم الفاعلية والعائد على الاستثمار المجتمعى للمؤسسات المصرفية. يأتى ذلك فى إطار مبادرة اتحاد بنوك مصر «من عشوائية إلى عيشة وهوية» لتطوير المناطق غير المخططة «العشوائيات».

وفى هذا السياق، وقع اتحاد بنوك مصر بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الحياة والمنتدى الليبرالى المصرى لإنشاء مركز تدريب وتأهيل وتشغيل للسيدات، وحضر فعاليات التوقيع الدكتورة داليا عبدالقادر، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، ونادية حسنى، عضو لجنة التنمية المستدامة، والدكتور يمن الحماقى، رئيس مجلس أمناء المنتدى الليبرالى المصرى، والمهندس عمرو حسيب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الحياة، والدكتور أحمد سعدة، الرئيس التنفيذى للمؤسسة. ويسعى البروتوكول إلى إرساء نموذج تنموى متكامل من خلال إنشاء مركز تدريبى متخصص بشكل دائم داخل منطقتى عرب راشد وكفر العلو بحلوان، بهدف تأهيل المرأة لسوق العمل كعمالة ماهرة ومدربة ليكون لها دور فعال فى النهوض بأسرتها، كما يقوم المنتدى بتنفيذ مكون التمكين الاقتصادى، وذلك من خلال تدريب السيدات على مهنة الملابس الجاهزة وتوجيههن بعد التدريب لفرص العمل المناسبة، سواء فى خط الإنتاج الملحق بوحدات التدريب أو فى أحد المصانع أو من خلال قيام المتدربة بتأسيس مشروع صغير خاص بها، وذلك بهدف تحسين نوعية الحياة لهن ولأسرهن.

وتعليقاً على توقيع البروتوكول، أكدت الدكتورة داليا عبدالقادر أن المناطق غير المخططة لن تنهض بغير استنهاض الطاقات الهائلة للأهالى وذلك عبر التواصل المباشر معهم وبدء حوار وحراك مجتمعى شامل، وأضافت أن لجنة التنمية المستدامة بالاتحاد تحرص على أن تمتد محاور التطوير إلى المبادرات التى لها بعد اقتصادى وبيئى ومجتمعى، ومنها دعم وتمكين المرأة اقتصادياً، موضحة أن المشروعات الصغيرة للسيدات أثبتت نجاحها وفاعليتها، ما يشجع على التوسع فى هذا المجال.

وأعرب المهندس عمرو حسيب، رئيس مجلس أمناء صناع الحياة، عن تقديره لاتحاد بنوك مصر لدعمه المستمر طوال السنوات الخمس الماضية لتطوير وتنمية مناطق كفر العلو وعرب راشد بحلوان من خلال محاور متعددة، تشمل الحفاظ على البيئة وتطوير منظومة الجمع السكنى والتشجير وزراعة الأسطح والمشروعات الصغيرة لتمكين الأسر الأكثر احتياجاً.

وعلقت الدكتورة يمن الحماقى، رئيس مجلس أمناء المنتدى الليبرالى المصرى، على أهمية دور القطاع المصرفى المصرى فى دعم مبادرات التدريب والتشغيل، مشيرة إلى أن البروتوكول يبلور توجهاً صائباً من اتحاد بنوك مصر لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية كوسيلة فعالة لتأمين استدامة جهود الإصلاح الاقتصادى فى مصر.

ومن الجدير بالذكر أن اتحاد بنوك مصر أعلن عن تخصيص أكثر من 450 مليون جنيه خلال السنوات الأربع الماضية ساهمت فيها كل البنوك العاملة فى السوق المصرفى لتطوير المناطق العشوائية بمحافظتى القاهرة والجيزة ضمن مبادرته «من عشوائية إلى عيشة وهوية».