بنك مصر يتعاقد لتدشين مقر جديد بنادى الزمالك

تعاقد بنك مصر ونادى الزمالك للألعاب الرياضية على افتتاح مقر لبنك مصر بالنادى بشارع جامعة الدول العربية لاستخدامه فى الوصول لشرائح مختلفة من العملاء، وممارسة كافة الأنشطة المصرفية.

قام عاكف عبداللطيف المغربى، نائب رئيس مجلس الإدارة، بتوقيع التعاقد مع المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية، بحضور محمد الإتربى، رئيس مجلس الإدارة، ومرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية، وحسام الدين عبدالوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر. ويحرص البنك على توفير الخدمة المصرفية لكل مواطن على أرض الوطن، وذلك فى إطار استراتيجيته التوسعية وتماشياً مع خطة البنك المركزى لتحقيق الشمول المالى، وفقاً لبيان البنك.

ويمتلك البنك أكبر شبكة فروع فى مصر تبلغ نحو 700 فرع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وتماشياً مع خطة البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى يستهدف البنك إنشاء فروع جديدة خلال الأعوام القادمة، ليرتفع عدد فروع البنك إلى نحو 875 فرعاً بحلول 2022، تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا.