رئيس "المنصورة": الجامعة بدأت في تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من كورونا

قال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة ستبدأ في تحميل المقررات الدراسية لمختلف الكليات عبر الموقع الإلكتروني بدءا من اليوم، فضلا عن البدء في تسجيل عدد من المقررات " فيديو" وتحميلها علي موقع الجامعة.

وأوضح "عبدالباسط" لـ"الوطن"، أنه سيتم إخلاء المدن الجامعية للبنين والبنات، نظرا لاحتوائها على تجمعات طلابية، مؤكداًَ أن الجامعة بدأت في تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020، وفقًا لما ذكره السفير بسام راضي مستشار رئيس الجمهورية والمتحدث باسم الرئاسة.

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.