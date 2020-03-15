بعد تأجيلها.. تعرف على إجراءات ترقي المعلمين إلكترونيا

بسبب موجه الطقس السيئ التي تعرضت لها مصر، خلال اليومين الماضيين، أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عن تأجيل اختبارات الترقي للمعلمين لمدة 3 أيام، طبقًا للآتي..

من تقرر اختبارهم يوم السبت 14 مارس 2020، يؤجل إلى السبت 18 إبريل 2020.

أما من تحدد موعد اختبارهم يوم الأحد 15 مارس، يؤجل إلى يوم الأحد 19 إبريل 2020.

المقرر اختبارهم يوم الاثنين الموافق 16 مارس، يؤجل إلى يوم الثلاثاء 21 إبريل 2020.

فيما عدا ذلك يمكن للمعلمين الالتزام بمواعيدهم، وتاريخ الاختبارات في إخطاراتهم، حيث تبدأ الاختبارات بداية من يوم الثلاثاء 17 بدلا من 14 مارس الجاري، وسيتم مراعاة فترة أعياد المسيحيين، وسيتم تغيير مواعيد الاختبارات.

وتستعرض "الوطن"، في التقرير التالي إجراءات الترقي للمعلمين للعام 2019 – 2020 في السطور الآتية:

درجات ترقية المعلمين

وفقًا لأكاديمية المهنية للمعلمين فإن الترقية إلى درجتين هما:

ترقية وظائف من معلم إلى معلم أول.

ترقية وظائف من معلم أول أ إلى معلم خبير.

يتم اختبار المعلمين شاغلي وظائف معلم أو معلم أول

الاتجاهات الحديثة في مجالات: التخطيط والتدريس.

استراتيجيات التدريس الفعال.

التدريس في الفصل عالي الكثافة.

القياس والتقويم التربوي.

توظيف التكنولوجيا في التدريس والتقويم.

سمات ومهارات المعلم الفعال في ضوء الثورة الصناعية الرابعة.

المنهج متعدد التخصصات وأهميته.

استراتيجيات إدارة الصف الفعالة.

الأنشطة التربوية ودورها في بناء شخصية الطالب.

اختبار المعلمين شاغلي وظائف معلم أول أ أو معلم خبير

مهارات التخطيط الاستراتيجي.

مهارات القيادة والإشراف التربوي الفعال في ضوء الثورة الصناعية الرابعة.

أنماط القيادة التربوية الفعالة.

الكفايات اللازمة للتوجيه والإشراف التربوي.

أخلاقيات العمل.

المنهج متعدد التخصصات وأهميته.

مهارات المدرب التربوي الفعال.

توظيف التكنولوجيا في الإدارة والإشراف التربوي.

دور القيادة والتوجيه التربوي في تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد.

نماذج اختبارات الترقي للمعلمين

ووضعت الأكاديمية المهنية للمعلمين نماذج استرشادية لاختبارات الترقي

أولًا: نموذج استرشادي لوظيفة معلم أو معلم أول

بالإضافة إلى نموذج استرشادي لاختبارات الترقي لوظائف معلم أول أ إلى معلم خبير.

وخصصت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابع لوزارة التربية والتعليم، عن فتح موقع رسمي خاص للراغبين في التسجيل في الترقي للعام 2019 – 2020، كفترة استثنائية، من هنــــــا.