انطلاق "انتخابات المحامين" اليوم لاختيار النقيب العام و28 عضواً بالمجلس

تنطلق اليوم انتخابات النقابة العامة للمحامين فى جميع المحافظات، لانتخاب النقيب العام من بين 18 مرشحاً، و25 عضواً آخرين للمجلس على مستوى محاكم الاستئناف، و3 أعضاء «إدارات قانونية»، بإجمالى 28 عضواً، من بين 250 مرشحاً. فيما قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعدم قبول دعاوى تأجيل الانتخابات لسوء الأحوال الجوية وفيروس كورونا.

ويجرى الاقتراع داخل 467 لجنة اقتراع تحت إشراف مستشارى النيابة الإدارية، ويقدّر عدد من يحق لهم التصويت بـ200 ألف محامٍ.

وأعلنت «النيابة»، بدء التصويت فى الساعة التاسعة صباحاً وينتهى فى تمام الخامسة مساءً، مع استمرار التصويت لحين إدلاء آخر ناخب داخل جمعية الانتخاب بصوته. وأوضحت، فى تعليماتها الخاصة بالعملية الانتخابية، أن الناخب الذى له حق التصويت هو المدرج اسمه بكشوف الناخبين (نموذج رقم 1 انتخابات) فقط، ويشترط حضوره شخصياً للإدلاء بصوته مع تقديم كارنيه النقابة، إضافة إلى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المميكن.

وأكدت محكمة القضاء الإدارى، فى حيثيات حكمها بعدم قبول التأجيل، أن «تسيير المرفق العام يدخل فى صميم اختصاصات الجهة الإدارية بوصفها القوامة عليه، ومن ثم وإذ ارتأت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة فى ضوء ما توافر لديها من معلومات عن حالة الطقس، أو الأوضاع الأمنية والصحية بالبلاد الاستمرار فى إجراء العملية الانتخابية، وفقاً للمواعيد المعلن عنها، فإن ذلك يدخل فى نطاق سلطتها التقديرية فى ضوء الصلاحيات المخولة لها».

وكان المدعون طالبوا فى دعواهم بتأجيل الانتخابات لمدة أسبوعين نتيجة لسوء الأحوال الجوية وانتشار فيروس كورونا. وأوضحت المحكمة انتفاء القرار الإدارى، الأمر الذى تقضى معه بعدم قبول الدعوى.