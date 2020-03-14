"أب بيحس بينا".. إشادات من قراء "الوطن" على قرار السيسي بتعليق الدراسة

إشادة بالغة من قراء "الوطن"، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020، كواحد من ضمن الإجراءات والقرارات الرئاسية المتخذة منذ بداية الأزمة للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وقال أحد المعلقين: "قرار وتوقيت مناسب وسرعة بديهة ،بارك الله والشكر لله والشكر فخامة الرئيس السيسي، حفظك الله لمصرنا الحبيبة ومليون صحة وسعادة"، فيما قال آخر: "قرار في محله طبعا ولازم الدروس تتمنع نهائيا والا يبقي معملناش حاجة ولازم يصدر قرار فوري بوقف الدروس الخصوصية".

وعلق متابع بصفحة الوطن: "كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته قرار حكيم جدا جدا جدا الله يبارك فيه"، فيما ناشد آخرين بإغلاق سناتِر الدروس الخصوصية بالقوة وتشميعها. وكمان المقاهي والكافيهات، فعلا أب بيحس بالناس يارب يبارك في صحته وعمره ويخليه لينا، قرار سليم حتي يتمكن من تعقيم المدارس والجامعات ندعو الله أن يبعد المرض عن المصريين".

وعلق آخر: "قرار صائب لان في الوقت ده علينا ان نحصر المرض مش نزوده حتى لو عندك حاله واحده بالتقليل من وجود تجمعات وبالاخص في المدارس"، فيما انتشرت صورًا لبعض الأطفال وهم يقبلون صور الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر شاشات التليفزيون، وعلق ولي أمر أحد الطلاب: "الله يبارك فيك وينصرك ويجعل أهل المسؤولية وينور طريقك تحيا مصر".