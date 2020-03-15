اليوم.. طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب

تبدأ وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، تلقى طلبات الشركات العالمية الراغبة فى المشاركة بالمزايدة العالمية للذهب فى الصحراء الشرقية والبحر الأحمر بعد تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، والتى تستمر 4 شهور بدءاً من اليوم، وحتى 15 يوليو المقبل.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى بيان، أمس، إن المساحة المطروحة للمزايدة تبلغ 56 ألف كم2، مقسمة إلى 320 قطاعاً، وتصل مساحة القطاع الواحد إلى 170 كم2، وتم طرح المزايدة بنظام الإتاوة والضرائب بدلاً من اقتسام الأرباح والإنتاج، وفق تعديلات قانون الثروة المعدنية.

وأضاف «الملا» أنه من المخطط طرح المزايدات تباعاً للبحث عن المعادن بعد الانتهاء من وضع الاستراتيجيات الخاصة باستغلالها وقيمتها المضافة، وسيتم طرح مزايدات أخرى بعد غلق هذه المزايدة كل 4 أشهر، مشيراً إلى أنه يتم العمل على تطوير وصقل مهارات الكوادر التعدينية من خلال نظم وبرامج تدريبية متخصصة تراعى كافة أوجه النشاط التعدينى، وتم بالفعل الانتهاء من تدريب المجموعة الأولى التى تضم 60 كادراً وستعقبها مجموعتان أخريان.

من جانبه، قال المهندس علاء الدين خشب، نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، إن مشاركة مصر فى مؤتمر ومعرض التعدين الدولى، الذى أقيم فى كندا، مثلت أهمية كبرى، حيث تم الترويج للمزايدة والإعلان عنها فى حضور عدد كبير من الشركات العالمية.

يذكر أن وزارة البترول قالت، فى بيان سابق، إنه تم تسلم العديد من العروض خلال معرض كندا وأبدى عدد كبير من رؤساء الشركات العالمية رغبتهم فى المشاركة بالمزايدة لبدء العمل، والبحث فى قطاع التعدين مثل شركات سنتامين، ولامنشا، وكينروس، وفوربس، ومانهاتن، وباريك جولد.