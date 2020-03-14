وزير التعليم العالي لـ"الوطن": مش هنخرج طالب ناقص تعليم أو تدريب

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن قرار مد الدراسة في الجامعات لمدة أسبوع أو أسبوعين، بعد إنتهاء الخطة الزمنية للدراسة للتيرم الدراسي الثاني، سيكون لكل جامعة على حده، وفقاً للتخصصات العلمية التي تحتاج إلى مد، قائلاً: "مش هنخرج ناس ناقصة تدريب أو تعليم".

وأضاف وزير التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الوزارة حريصة على مصلحة جميع الطلاب، وتدريس المناهج المقررة لهم على أكمل وجه، سواء بطريق التعليم التقليدية، أو التعليم عن بعد.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020، وفقًا لما ذكره السفير بسام راضي مستشار رئيس الجمهورية والمتحدث باسم الرئاسة.

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.