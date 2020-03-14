بعد قرار تعطيل الدراسة أسبوعين.. تعرف على خطة العمل داخل جامعة بنها

أعلنت جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، مواعيد حضور الجهاز الإدارى والعاملين بالجامعة، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، بدءًا من غد الأحد 15 مارس كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقالت سامية عبدالحميد، أمين عام الجامعة، إنه تقرر حضور كل القيادات الإدارية يوميا على أن يتواجد نصف القوة من العاملين من الجهاز الإداري بإدارة الجامعة بالتناوب طوال أيام الأسبوع بما يحقق منع الكثافات العددية من ناحية وتيسير جميع الأعمال المكلفين بها من ناحية أخرى.

وأضافت أمين عام الجامعة أنه فيما يخص الكليات فتم تفويض العمداء بتطبيق القرارات طبقا لظروف العمل في كل كلية.