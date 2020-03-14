وزير الرياضة: الدولة تفكر بشكل استباقي وتحترم المواطن

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه اجتمع مع رئيس اللجنة الأوليمبية ورئيس اتحاد السباحة ورئيس اتحاد الكرة وغيرهم لمناقشة تداعيات إيقاف الأنشطة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه لابد من الحذر خلال الفترة المقبلة خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد، و"تدريبات المنتخبات هيتم التنسيق فيها مع اللجنة الأوليمبية، مع أخذ كل الاحتياطات".

وتابع أن الوزارة تتخذ إجراءاتها تدريجيا طبقا للوضع الحالي، "بدأنا درجة أولى بمنع حضور الجماهير مع استمرار المباريات"، مؤكدا أن الدولة تفكر بشكل استباقي وليس بعد الأزمة، و"شوفنا دا في تغيرات الجو وفي نفس الحكاية بالنسبة لكل الأنشطة بما فيها الرياضة ودي درجة من الاحترام للمواطن".

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020، وفقًا لما ذكره السفير بسام راضي مستشار رئيس الجمهورية والمتحدث باسم الرئاسة.

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.