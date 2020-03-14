القباج: 60% من أهالي الزرايب يعيشون في منطقة خطرة وبحاجة للنقل فورا

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن منطقة الزرايب بـ15 مايو كانت من المناطق الأكثر تضررًا بالطقس السيئ، حيث تقع بالقرب من مخرات السيول ولهذا السبب تتجمع المياه بالمنطقة، موضحة أن الحكومة تبحث أفضل البدائل لنقلهم في أقرب وقت ممكن، حيث إنه يوجد 60% من أهالي الزرايب في مناطق خطرة، وبحاجة للنقل فورًا.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أن الحكومة وضعت من قبل خطة لنقلهم، ولكنهم رفضوا النقل ارتباطًا بالمنطقة، ونحن وضعنا حلولا بعيدة المدى لصالح أهالي الزرايب، لنقلهم لمكان يليق بهم ويؤمنهم.

وتابعت: "الظروف الجغرافية لم تكن متوقعة، ومفيش داعي نقيم منطقة جديدة على منطقة مليئة بالمخاطر"، وهناك تنسيق بين الوزارة، والإسكان والتنمية المحلية والبيئة، بشأن أهالي المنطقة، وتم مناقشة عملية التطوير أو طرح أكثر من مكان لنقلهم وجاري اتخاذ قرار مع رئيس الوزراء لبحث أفضل البدائل لأهالي الزرايب.

وأكدت أن المجتمع يسوده الحزن لفقد عدد من المواطنين في تلك المنطقة، لكنهم متفاهمين ولديهم مرونة في الانتقال لأماكن تشغيل قريبة لمحل السكن، "سننقل أهالي منطقة الزرايب في أقرب وقت ممكن ووزير الإسكان أكد جاهزية بعض الأماكن لنقلهم.. والحكومة تستهدف حل الموضوع نهائيًا في أسرع وقت".