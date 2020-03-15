"تضامن الغربية": صرف مساعدات لـ70 أسرة متضررة من الطقس السيئ

قررت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم السبت، بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير، تدشين فعاليات توزيع مساعدات مالية على نحو 70 أسرة متضررة من الطقس السيئ الذي ضرب البلاد بناء على توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وتعليمات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لأمانى خالد النادرى وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.

وقالت أماني خالد النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، إنه جرى حصر أعداد المتضررين، وتبين أن 70 أسرة متضررة من الطقس السيئ، وتم تقديم مساعدات عينية ومالية لكل المنازل المتضررة، حيث تم توزيع سلع تموينية وبطاطين ولحوم وحصر ومبالغ نقدية مقدمة من مؤسسة التكافل ومؤسسة مصر الخير، في محاولة للتخفيف من معاناة الأسر.