محافظ الغربية: تعويض المتضررين من الطقس بشقق سكنية ومبالغ مالية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن محافظة الغربية تعرضت لموجات شديدة من الأمطار الغزيرة والتي كان أشدها، مساء الخميس وحتى صباح الجمعة، لافتا إلى أنه بتضافر جميع الجهود سواء الحماية المدنية، هيئة الصرف الصحي والمياه تم شفط كميات كبيرة من المياه والاطمئنان على الأنفاق والطرق السريعة وأنها تعمل بحالة جيدة.

وأضاف رحمي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حالة الطقس السيئ أسفرت عن حالتين إصابة فقط، مشيرا إلى أنه تم الدخول إلى القرى الداخلية للمحافظة لأنها تحتاج دعم أكبر والتركيز على الطرق في الفترة من أول أمس على الطرق السريعة، لرفع كل الأضرار الناتجة عن السيول التي تعرضت لها البلاد.

وتابع محافظ الغربية، أن هذه الموجة تأثر من خلالها 5 منازل فقط التي تصدعت وأنهارت بالإضافة إلي شرفة وهي مباني قديمة ومتهالكة، وأن يوجد إصابتين الأولى تلقت العلاج وخرجت والإصابة الثانية لرجل في سن الـ50 عاما يوجد عنده بعض الكسور في الضلوع وحالته مستقرة.

وأكد رحمي، أنه تم تأمين كافة الأعمدة الكهربائية وفصل الكهرباء للحفاظ على المواطنين، لافتا إلى أن اليوم بدأت الأمور في التحسن، والتيار الكهربائي لم ينقطع سوى عن بعض المناطق القليلة فقط، وإنما متواجد من بداية الأزمة وحتى الآن، ولكن تم قطعه في بعض القرى التي كان بها ماس كهربائي في بعض الأعمدة والمحولات لحين الإصلاح.

وأشار محافظ الغربية، إلي أنه تم تعويض المضارين من موجة الطقس السيئ، وتسليمهم شقة من الشقق الموجودة في المحافظة الخاصة بالإيواء، كما تم تعويض البعض بمبالغ مالية.