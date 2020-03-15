محافظ جنوب سيناء يوجه بسرعة إزالة آثار السيول وفتح الطرق

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مدن طور سيناء وأبورديس وأبوزنيمة، لمتابعة آثار السيول والعاصفة التي اجتاحت بعض مدن المحافظة.

وتابع المحافظ الحالة العامة للمدن وضواحيها، بعد هطول الأمطار على مدار يومين بكثافة وغزارة، وشهد منطقة السيل بقرية الوادي بمدينة الطور وأكد أنه جرى السيطرة وسار في مسارة الطبيعي في اتجاه البحر.

وقال المحافظ، أنه سيجرى تعويض جميع الحالات المتضررة من السيول، طبقا لنتائج اللجنة التي سيجرى تشكيلها من المحافظة.

ووجه المحافظ، بإعداد دراسة لازمه لإقامه سد للسيول بمدينه طور سيناء وتشكيل لجنة لحصر الخسائر وعادة جميع الممتلكات المتضررة كما كانت .

كما اطمئن المحافظ على الأهالي بمدينتي أبورديس وأبو زنيمه، والتأكد على وصول الخدمات للمواطنين، ووصول سيارات كسح المياه لأماكن رفع المياه من أماكن تجمعها بوسط المدن.

ووجه المحافظ بتشكيل لجان مشتركة من الجهات المعنية بمشاركة أعضاء من البدو، لتحديد مواقع السيول لإقامة السدود اللازمة بمدن أبوزنيمة وطور سيناء وأبورديس، ضمن المرحلة الثانية لإقامة السدود.

وشدد المحافظ على ضرورة إزالة الإطماءات، وفتح الطرق خلال يومين وكذا إنهاء إجراءات الحصر للمتضررين في أسرع وقت ممكن، لمخاطبة الوزارات والجهات المعنية لصرف التعويضات المناسبة.