"نطلب الوجاهة من السلطات التركية".. أماني الخياط تعرض اعترافات إخواني

قالت الإعلامية أماني الخياط، إن أفراد وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية يتنافسون فيما بينهم من أجل إرضاء السلطات التركية، موضحةً: "بيبيعوا بعض، أردوغان بيتاجر بيهم وبيعملهم سلعة".

وأضافت "الخياط"، خلال حلقة أمس من برنامج "الكبسولة"، الذي يعرض عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن "صراع الجبابرة" مستمر بين قيادات الصف الأول وأبناء الصف الثاني، مشيرةً إلى أن الطرف الأول يطلق على الطرف الثاني "العبيد".

وعرضت "الخياط"، مقطع فيديو للإرهابي نادر فتوح الهارب في تركيا، وهو يتحدث عن طلب أفراد الجماعة للوجاهة في تركيا، حيث قال: "كلنا والكثير منا يطلب الوجاهة، ونرتبط بعلاقات مع القيادات التركية، وفي النهاية يعتقل بعضنا أو يجرى ترحيله من تركيا".

وقال فتوح: "الكثير منا يحب ألقابًا مثل سيادة النائب والوزير والمحافظ وأنا شاهد على أن كثير منا مازالوا ينادونهم بها، يجب أن يتحركوا، لأنهم على علاقة بالنواب والمحافظين الأتراك والماليزيين".