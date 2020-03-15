فنانون في إجازة إجبارية بسبب سوء الأحوال الجوية: مالناش في "قعدة البيت"

الخميس والجمعة الماضيان كانا إجازة إجبارية بسبب سوء الأحوال الجوية، لكنهما لم يمرا مرور الكرام على المصريين الذين التزموا بيوتهم خوفاً من إعصار «التنين المدمر»، حيث تندروا بيومى الإجازة على مواقع التواصل الاجتماعى، وبينما كتبت الزوجات أنهن سيختمن الإجازة فى محكمة الأسرة، فى إشارة إلى الخلافات التى اندلعت بسبب وجود الزوج فى المنزل، سخر الفنانون من «قعدة البيت»، وسجلوا مواقفهم الكوميدية على صفحاتهم الرسمية.

الفنان محمود حجازى وزوجته خبيرة التجميل أسما شريف منير وابنتهما لارا، نشروا صورة أسرية يظهر فيها هو زوجته وابنته مرتدين ملابس الشخصية الكارتونية الشهيرة «شلبى سولفان»، مُعلقاً: «إحنا جاهزين للعاصفة».

أما الفنان هانى رمزى فاكتشف أن الجلوس مع أسرته ألطف كثيراً، من خلال منشور كتب فيه: «على فكرة الحبسة الإجبارى دى خلتنى أتلم أنا ومراتى وأولادى واكتشفت أنهم لطاف قوى».

وقلد الفنان عمرو محمود ياسين، أحمد حلمى فى آخر إعلاناته لصالح إحدى شركات الاتصالات، بواسطة تطبيق «تيك توك»، يظهر فيه مع أسرته، وهو التطبيق نفسه الذى استخدمته المذيعة هبة الأباصيرى مع ابنتها، فى فيديو لهما وهما يرقصان، نشرته على صفحتها.