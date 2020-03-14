متحدث شركة المياه: نصف مليار متر مكعب من مياه الأمطار هطلت في يومين

قال محمد صلاح، المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه وفور ورود تقارير بهطول كثيف للأمطار قد تصل لحد السيول تم مراجعة كافة المعدات الخاصة بالشركة وصيانه بعضها: "إحنا راجعنا كافة خطوت الصرف الصحي وعملنالها تجهيز وتنظيف".

وأضاف "صلاح" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه قد تم توزيع كافة المعدات وعربات الشفط في الأماكن والمحاور الرئيسية المتوقع سقوط الأمطار بها بحكم المواقف الثابتة، مثل الأنفاق، موضحًا أن كمية الأمطار التي هطلت على مصر خلال اليومين الماضيين تصل لنصف مليار متر مكعب مياه: "ده رقم مهول، ومفتكرش إني سمعته قبل كدة".

وأكد أنه عندما صدر تقرير هيئة الأرصاد الجوية بتلك التوقعات تم إلغاء كافة الراحات والإجازات، وحدث استنفار تام لكل المعدات والعمال والمهندسين والفنيين: "كان فيه تضافر وتكاتف بينا وبين الموحدات المحلية والمحافظين والدفاع المدني"، مشيرًا إلى أن بعض شبكات الصرف الصحي أنشئت منذ 100 عامًا، وكانت مخصصة لصرف مياه الأمطار الخفيفة: "مناخ مصر على مر العصور غير ممطر، وعمرنا ماكنا بنشوف الكمية الهائلة دي من الأمطار، ودلوقتي الكمية المهولة دي لما بتنزل بتكون كمية الضغط على الشبكة كبيرة جدًا".