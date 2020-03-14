وزير التعليم: تعطيل الدراسة مش إجازة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار تعطيل الدراسة مدة الأسبوعين ليس بإجازة لهم، ولكنه إجراء احترازي لمنع تواجد الطلاب في المدارس: "مش إيقاف لعملية التعليم نفسها".

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على الفضائية المصرية الأولى، أن امتحانات المرحلة الإعدادية والثانوية ستتم في موعدها دون تغيير، وكذا امتحانات سنوات النقل: "إحنا هنستبدل الشرح اللي موجود في المدرسة بمحتوى إلكتروني بنستثمر فيه بقالنا سنتين"، موضحا أن ذلك المحتوى الحديث سيعلم الطلبة: "رب ضارة نافعة، وهنيسر الوصول إليه بمناهج من أول أولى ابتدائي للثانوية العامة موجودة ومتصنفة هنوجه الناس ليها خلال الـ48 ساعة اللي جايين".

وأكد أن الوزارة ستفتح قسما بـ"بنك المعرفة" دون الحاجة إلى الدخول باسم ورقم سري: "هنفتح مكان على بنك المعرفة الناس تخشه على طول من غير أكونت لجميع السنوات الدراسية".