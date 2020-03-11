وزير التربية والتعليم: لن نعلق الدراسة.. الأمر لا يستدعي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه لا نيه لتعليق الدراسة، متابعا: "جرى مناقشة ودراسة إيقاف المدارس وتعليق الدراسة في مجلس الوزراء بشكل مستفيض وتوصلنا إلى استمرار العملية التعليمية"، موضحًا أنه يوجد 166 دولة من بين 193 تسير الدراسة بها بشكل كامل ومنها مصر، وفقًا لما أعلنه مؤتمر اليونسكو بالأمس.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن الدولة التي تأخذ القرار بمنع الدراسة يكون كليًا أو جزئيًا حسب طبيعة الدولة، ويوجد في مصر أقل من 60 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينهم 28 تماثلوا للشفاء، ولا يوجد بينهم طالب واحد في المدارس أو الجامعات، ولا يوجد على الأرض ما يستدعي توقف الدراسة.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر الفيروس، لافتا إلى أنه سيكون هناك إجراءات أكثر كفاءة من التعقيم والحمامات والنظافة؛ لتقليل أي فرص للعدوى.