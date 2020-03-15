خبيرة مناهج تعليمية بأمريكا: سننظم وقفة احتجاجية للتنديد بـ"سد النهضة"

قالت الدكتورة شيرين النجار، خبيرة المناهج التعليمية بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الوقفة الاحتجاجيه التي سينظمها المصريون المقيمين هناك جاء بسبب تخلف الجانب الإثيوبي عن حضور الاجتماع الأخير الخاص بمفاوضات "سد النهضة".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها بنشرة أخبار التاسعة، المذاعة على الفضائية المصرية الأولى، أن الإدارة الأمريكية تتفهم وجهة النظر المصرية بخصوص السد، وموقف إثيوبيا المقابل والمتعنت، موضحة أن المصريين المتواجدين في أمريكا لهم دور حاليا في الضغط على صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية والإعراب عن تعنت الجانب الأثيوبي: "كان لابد من التجمع والتكاتف والتعبير عن حالة الاستياء تلك".

وأكدت أنها تأمل أن يصل عدد المتظاهرين غدا إلى مليون شخص: "منذ ساعات بسيطة وصل عدد الموقعين بالاشتراك في الوقفة الاحتجاجية إلى 9 الآف مصري، وسيتواجد المصريين غدا أمام البيت الأبيض للتعبير عن الموقف المصري، وضربنا بتحذيرات فيروس كورونا عرض الحائط".