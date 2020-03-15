4 توقفات في عامين.. تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات ليس الأول

لم تتهاون الحكومة بأي شيء يتعلق بصحة الطلاب، وبمجرد أن شعرت بناقوس خطر كورونا يدق ويهددهم، قررت على الفور تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس كافة، لمدة أسبوعين كاملين.

وحفاظا على مصلحة الطلاب، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك كإجراء احترازي للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وجاء القرار عقب اجتماع الرئيس السيسي، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

لم تكن هذه أول مرة تعمل فيها الدولة على تعليق الدراسة منذ عامين، ففي الخميس الماضي، أعلنت الدولة تعليق الدرسة، ومنح جميع العاملين إجازة بسبب سواء الأحوال الجوية، حيث شهدت مصر سقوط أمطار رعدية غزيرة بالإضافة إلى رياح شديدة، مما دفع الدولة لتعليق الدراسة حفاظا على الطلاب من سوء الطقس.

وفي أكتوبر العام الماضي، جري تعليق الدراسة في 5 محافظات، هي الغربية، والاسكندرية، وكفر الشيخ، ودمياط، والبحيرة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وأعلنت المحافظات أن قرار تعليق الدراسة جاء حرصا على سلامة التلاميذ نظرا للظروف الجوية السيئة وتقلبات الطقس.

كذلك شهد عام 2018، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، بعدد من محافظات مصر وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية وهبوب العواصف الترابية على بعض المحافظات، وصرحت وزارة التربية والتعليم أن قرار تعليق الدراسة جاء للحفاظ على سلامة الطلاب.