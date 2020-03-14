قبل تعليق الدراسة.. أبرز الإجراءات الحكومية للحد من انتشار كورونا

إجراءات عديدة اتخذتها الدولة بهدف محاربة فيروس كورونا "كوفيد 19"، خاصة بعد أن تسبب الفيروس المستجد، في العديد من حالات الوفاة، فضلًا عن حالات الإصابة به، والتي طالت مصر مؤخرًا، وسجلت وزارة الصحة أكثر من حالة إصابة بكورونا.

وآخر هذه الإجراءات قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020، كواحد من ضمن الإجراءات والقرارات الرئاسية المتخذة منذ بداية الأزمة للحد من مخاطر انتشار الفيروس.

تعليق جميع الفعاليات

لم يكن تعليق الدراسة أول القرارات الحكومية، ففي وقت سابق أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وستتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

تعليق الزيارات بجميع السجون

أما على صعيد السجون، قررت وزارة الداخلية تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام، اعتباراً من غدٍ الثلاثاء، وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء.

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، بأن ذلك يأتي في ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبناءً على توصيات وزارة الصحة في هذا الشأن.

منع دخول القطريين لمواجهة فيروس كورونا

كما سبق ذلك القرار، إعلان مصر، منع دخول المواطنين القطريين وجميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

تعقيم وتطهير المطارات المصرية

ووجَّه محمد منار وزير الطيران المدني، بتنفيذ خطة تعقيم وتطهير موسعة تشمل المطارات المصرية وطائرات الشركة الوطنية مصر للطيران ومواقع العمل المختلفة التابعة لوزارة الطيران كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما امتدت أعمال التعقيم لتشمل أكاديمية مصر للطيران للتدريب بكل الفصول الدراسية والمعامل وأجهزة المحاكاة وغيرها.

الفحص والمراقبة إجراءات وزارة الصحة للكشف عن كورونا

عدة استعدادات أعلنتها وزارة الصحة، للتصدي لفيروس كورونا، ومن بين هذه الاستعدادات لمواجهة الفيروس، أكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، توافر مخزون استراتيجي كاف من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لخطة التأمين الطبي، للتصدي لفيروس كورونا ومنع دخوله البلاد.

كذلك قال رئيس قطاع الطب الوقائي، إن كل العائدين من الخارج بمختلف جنسياتهم، يجري لهم فحوصات للتأكد من عدم إصابتهم بأي مرض، موضحا أنه يتم إجراء فحص لقائدي الطائرات في المطارات المصرية فور عودتهم من الرحلات الخارجية خاصة من دولة الصين لمنع تسلل فيروس كورونا لمصر، كذلك يتم الكشف على جميع العاملين بالطب الوقائي يومياً ومتابعة درجات حرارتهم، والحرص على ارتداء الكمامات.

ووفرت وزارة الصحة 10 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم، مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه بإصابتها بالفيروسات المعدية، ومنها كورونا، وكل سيارة مجهزة بوحدة رعاية مركزة، كما تم تدريب 3 أطقم طبية على كل سيارة للتعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها وكذلك الحالات المرضية.

تعقيم القطارات والمترو.. إجراءات احترازية بوزارة النقل للتصدي لـ كورونا

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية لمترو الأنفاق، اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال نظافة القطارات قبل القيام برحلاتها اليومية، وتعقيم القطارات ضد الحشرات والفئران والثعابين، خاصة أن البيئة غير نظيفة تساعد على وجود المرض، إضافة إلى تنظيف المحطات، ومنافذ بيع التذاكر، للتصدي للفيروس بكل الوسائل المتاحة لدى الدولة.

وأعلنت هيئة السكة الحديد متابعة لكل ما يستجد من خلال غرفة العمليات المركزية بمحطة مصر برمسيس والتواصل مع الصحة حال الاشتباه في أعراض المرض على أي راكب، مشيرة إلى أن هناك إجراءات تفتيشية على جميع القطارات قبل قيام الرحلات، لتوفير الحماية الكاملة لأمن وسلامة الركاب والعاملين، موضحة أن "الصحة" أرسلت منشورا للسكة الحديد للتعرف بأعراض المرض، وكيفية مواجهته من خلال الإسعافات الأولية المتواجدة بالمحطات.