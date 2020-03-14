عميد علوم القاهرة يؤكد جاهزية الكلية لتفعيل خطة التعلم عن بعد

أكد الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، حرص الكلية على تنفيذ خطة الجامعة لاستكمال الدراسة عن بعد، خلال فترة تأجيل الدراسة، والمقرر لها أن تبدأ غدًا وتستمر لمدة 15 يومًا، في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.

وذكر "المناوي" أن الكلية أعدت خطة تنفيذية واضحة ومحددة المسئوليات بالتعاون مع جميع الوحدات ذات الصلة، منها وحدة التعليم الاليكتروني ووحدة تكنولوجيا المعلومات، ووحدة إدارة الأزمات والكوارث، ووحدة التدريب بالكلية، وبالتنسيق الكامل مع جامعة القاهرة، لتفعيل نظام التعلم عن بعد، بما يضمن جودة العملية التعليمية.

وأشار "المناوي" إلى أن الكلية عقدت عدة ورش عمل، قبل ذلك، لتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب على كيفية تفعيل واستخدام المقررات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الكلية بها العديد من المقررات الدراسية الإلكترونية بمختلف أقسام الكلية كالرياضيات وعلم الحشرات.

وبحسب عميد الكلية، عقدت الكلية عدة ورش عمل لرفع وعي منسوبي الكلية للاستفادة من حقائب المعلومات والمراجع الموجودة ببنك المعرفة المصري.

وأضاف المناوي، أنه سيتم التنسيق مع وحدة التعليم الإلكتروني بجامعة القاهرة لرفع كافة المقررات الدراسية على موقع الكلية والجامعة، كما عملت الكلية على تحديث كل من الموقع الإلكتروني للكلية وصفحة الكلية على "يوتيوب"، لسهولة ودعم التواصل بين كافة منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأشار عميد علوم القاهرة، إلى أن التجهيز لهذه الخطة البديلة تم منذ فترة طويلة، يأتي ذلك في إطار تفعيل الكلية لخطط إدارة الأزمات والكوارث والمرتبطة بمدخلات ومخرجات وعمليات النظام التعليمي والبحثي والمجتمعي للكلية

وذكرت الدكتورة إيمان علاء الدين، المستشار الإعلامي للكلية، أن الكلية بها خطة تنفيذية واضحة منبثقة من خطة جامعة القاهرة للتحول نحو جامعة ذكية، تعتمد على الاستغلال الأمثل لجميع الموارد المادية والبشرية والبنية التحتية التكنولوجية بالكلية، وكذلك من خلال العمل على رفع وعي جميع منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بأهمية وآليات التحول الرقمي، وكذلك إتاحة كافة الفرص لتبادل الخبرات بين جميع منسوبي الكلية.