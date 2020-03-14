صور.. غلق 21 من سناتر الدروس الخصوصية بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بالتعاون مع القيادات التنفيذية بحي أول طنطا، من غلق 21 من سناتر الدروس الخصوصية، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق كل مراكز الدروس الخصوصية، بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين تبدأ من غدٍ الأحد.

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم ووجَّه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.