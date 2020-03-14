محافظ المنيا: "هننزل على كل السناتر التعليمية نقفلها"

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة حصرت كل السناتر التعليمية الموجودة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن: "هننزل عليها كلها وهيتم تشميعها وإغلاقها".

وأضاف "القاضي" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن كل السناتر التعليمية سيتم إغلاقها وتحرير محاضر ضد أصحابها: "مفيش حد هيفتح سناتر تاني نهائيا"، موضحا أن المحافظة منعت كل الأنشطة الرياضية والتجمعات بين المواطنين لمنع انتشار الفيروس بين مواطني المحافظة.

وأكد أن المحافظة ستنشر الدروس التعليمية كبديل عن توقف العملية التعليمية مدة الأسبوعين، ويتم حاليا فحص المحتويات التعليمية ومن ثم سيتم نشرها على القناة السابعة الإقليمية والخاصة بالمحافظة.