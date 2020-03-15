بعد تعليق الدراسة أسبوعين.. للأمهات.. تطبيقات تتحكم في هواتف أطفالك

أعلنت رئاسة الجمهورية تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس 2020، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وهذا الأمر سيؤدى إلى بقاء الأطفال في المنازل، وزيادة الفترة المستخدمة على الهواتف الذكية، فكيف يمكن التعامل مع تلك الحالة..

وتستعرض "الوطن"، مجموعة من التطبيقات التي تتيح للآباء التحكم فيما يشاهده الأبناء، والتي يعرضها موقع " tomsguide".

تطبيق Google Family Link

يعد هذا التطبيق من أفضل الأنواع لأنه مجاني، ولا يحتاج سوى إلى إنشاء بريد إلكتروني على موقع جوجل، وهو يتيح للآباء القدرة على التحكم فيما يشاهد الأبناء، كما أنه يحدد الوقت المناسب، كما يمكن التحقق من موقع طفلك.

كيفية استخدام التطبيق

في البداية قم بتثبيت تطبيق Google Family Link Link for parents على جهاز الوالدين.

وعلى جهاز الطفل يجب تثبيت تطبيق Google Family Link for children & teens.

بعدها يتم توصيل الجهازين معًا، كما بالفيديو التالي..

تطبيق Norton Family parental control

واحدة من أكثر التطبيقات التي يستخدمها الآباء حول العالم، لأنه يعمل على أغلب الأنظمة المختلفة للهواتف، كما أنه يقوم بتنقية عمليات البحث، ومنع تشغيل المواقع غير المناسبة، والتحكم في الألعاب المسموحة، كما أنه يمكن أن يحدد مدة استخدام طفلك للجهاز، ويمكنك إضافة حتى 10 أجهزة أخرى.

يمكن متابعة كيفية تثبيت التطبيق في الفيديو التالي..

تطبيق Kids Place Parental Control

من أهم التطبيقات ومنها نسخة مجانية، وتتيح رقابة أبوية، مثل منع الأطفال من استخدام برامج بعينها، ويمكن التحكم في تحميل الأطفال من تحميل تطبيقات جديدة، أو إجراء مكالمات هاتفية بغرباء.

هذا التطبيق مناسب لمعظم الأجهزة، لكنه يمكنك من مراقبة جهاز واحد فقط، ولكنه يوفر متابعة أنشطة الأبناء، وتعيين وقت على الهاتف، متابعة تصفح الويب ونشاط البحث.