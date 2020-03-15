الفيوم تلغي احتفالات العيد القومي: "مفيش فرصة للتجمعات"

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه تم حصر كافة الأماكن التي بها تجمعات طلابية منعا لتفشي فيروس كورونا بين الطلاب، ويجب أن يكون الجميع على قدر المسؤولية: "لغينا احتفالات عيد الفيوم القومي بكرة علشان ميبقاش فيه فرصة للتجمعات".

وأضاف "الأنصاري" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن المحافظة قامت بإغلاق السناتر التعليمية بالمحافظة ولن يتم افتتاح سناتر أخرى: "لو فيه أي سنتر وفيه تجمعات هيتم الغلق الفوري ليه، وأحنا مش بنحارب وحش أخطر من الدروس الخصوصية"، موضحا أن المحافظة قد أخذت إجراءات حاسمة لمحاربة كل التجمعات التعليمية وغيرها لحماية مصر من ذلك الفيروس.

وأكد أنه لن يتم فتح السناتر التعليمية مرة أخرى: "إحنا قرارنا حاسم، وكل واحد ليه دور لازم يتحمل المسؤولية، وياريت الناس متروحش للدروس الخصوصية"، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تقوم بما عليها في نشر التعليم الصحيح بين الطلاب وهو ما يلزم الأهالي منع أبنائهم من الذهاب إلى الدروس الخصوصية.