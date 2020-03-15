البحر الأحمر تشن حملة لغلق السناتر والدروس الخصوصية

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريح خاص لـ "الوطن"، سنبدأ بشن عدة حملات مكبرة على سناتر الدروس الخصوصية بمدن المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والسلطات التنفيذية المختصة.

وأشار المحافظ على المتابعة المستمرة مع الأجهزة الأمنية بما يخص سناتر الدروس الخصوصية وغلقها جميعا إذ ثبت أن هناك مراكز تعمل، مؤكدا أنه لن يسمح بخرق القرارات السيادية التى من شأنها الحفاظ على أبنائنا الطلاب، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بمدن البحر الأحمر مبادرة مقاطعة الدروس الخصوصية ومطالبة المدرسين بتعليق الدروس تزامنا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد.