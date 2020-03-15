غدا.. الإعلان عن معلومات بشأن أداة "جوجل" لمكافحة "كورونا" في أمريكا

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه سيجري غدا الأحد، الإعلان عن معلومات "محددة للغاية" بشأن إطلاق شركة تكنولوجيا المعلومات الأمريكية "جوجل"، بالاشتراك مع الحكومة الأمريكية، موقعا إلكترونيا يستهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بعد نفي مسؤولي الشركة مضمون تصريحات لترامب بشأن سرعة تنفيذ الموقع.

وأوضح بنس - في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني - "الهدف هنا هو الحصول على موقع إلكتروني بشكل سريع للغاية"، مضيفا: "نعمل على مدار الساعة، ستكون لدينا معلومات محددة للغاية عن تنفيذ تلك الشراكة العامة-الخاصة غدا عند الساعة الخامسة" مساء بالتوقيت المحلي.

وكان ترامب صرّح - خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة - بأن "جوجل تساعد في تطوير موقع سيتم تنفيذه بشكل سريع جدا"، موضحا أن الهدف من المنصة هو إرشاد المستخدم إلى ما إذا كان من الضروري له إجراء اختبار لتحديد إصابته بفيروس كورونا من عدمها، لكن العملاق التكنولوجي الأمريكي دحض زعم الرئيس بشأن سرعة تطوير الأداة.