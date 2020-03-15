غلق 30 مركزا للدروس الخصوصية في سوهاج

نفذت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن سوهاج، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، السبت، حملة مكبرة لغلق سناتر الدروس الخصوصية، بمراكز ومدن المحافظة، تمكنت فيها من إغلاق 20 مركزا للدروس الخصوصية بمركزي جرجا وطما.

وتشتهر تلك المراكز بأنها من أكبر التجمعات للدروس الخصوصية على مستوى المراحل التعليمية خاصة الإعدادى والثانوى، وتم تشميع تلك المراكز بالشمع الأحمر.

كما أعلن عدد من معلمى المراحل التعليمية إغلاق المراكز تنفيذا لتعليمات الجهات المسؤولة.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، أن الحملة مستمرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لغلق كافة المراكز، لافتا إلى أنه تم إغلاق مركزا للدروس الخصوصية بمدينة طما، و9 مراكز بمدينة جرجا.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن بدء حملاتها للتأكد من تعليق كافة أماكن الأنشطة التعليمية، لأنشطتها خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

وتقوم الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها في هذا الشأن، وتتبع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.