عاجل.. الداخلية: بدء حملات تعليق الدراسة في مراكز الدروس الخصوصية

أعلنت وزارة الداخلية بدء حملاتها للتأكد من تعليق كافة أماكن الأنشطة التعليمية، لأنشطتها خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

وقال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بدأت في مشاركة أجهزة الدولة المعنية لمتابعة تنفيذ قرار غلق المراكز التعليمية خارج الدراسة.

وأوضح المصدر، أن أجهزة الوزارة تنسق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لغلق كافة مراكز الدروس الخصوصية، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين تبدأ من غدا الأحد.

وأضاف المصدر، أن المخالفين للقرار ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم، لافتًا إلى أن قرار الغلق سيتم تنفيذه بمنتهى الدقة والحزم.