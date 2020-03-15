دكتور فنون جميلة بالأقصر يعلن تدريس محاضراته عبر الإنترنت

أعلن الدكتور أحمد جمال عيد، مدرس بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، تدريس محاضرات مادتي التكوين الزخرفي والخط العربي عبر المنصة الإلكترونية بالأكاديمية الخاصة به عبر الإنترنت، عن طريق البث المباشر والتواصل الإلكتروني مؤقتا، عقب قرار الحكومة المصرية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين.

وطلب "عيد"، من طلبة وطالبات الفرقة الأولى بالكلية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الانضمام إلى الجروب الخاص به على"الواتساب"، حتى يتسنى له إضافته على الأكاديمية الخاصة بتدريس مقرر المادتين.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، كما وجه السيد الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة، وما تتضمنه من إجراءات احترازية.