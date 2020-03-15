رئيس جامعة المنصورة: جداول محاضرات أون لاين على نظام "ابن الهيثم"

قال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن كليات الجامعة استعدت لتوقف الدراسة، من خلال مناقشة مجلس العمداء الأخير لاحتمالية تأجيل الدراسة وذلك بالاتفاق على وضع خطة بدائل للمحاضرات تم العمل عليها منذ أسبوع، أن تبث المحاضرات "أون لاين".

وأضاف "عبدالباسط"، في تصريح صحفي لـ "الوطن"، أمامنا الكثير من البدائل لبث المحاضرات إلكترونيا وبما يترأى لعضو هيئة التدريس، استخدام الوسيلة المناسبة له لتواصله مع طلابه وبث المحاضرات، وتكون متاحة لأكبر عدد من الطلاب، وفي أي وقت، فيمكن لعضو هيئة التدريس تقديم المحاضرات من داخل الجامعة عن طريق "مركز التعليم الإلكترونى أو القاعات الدراسية أو المعامل" أو من خارج الجامعة عن طريق استخدام موديل إلكترونى تم ربطه على نظام "ابن الهيثم" وبيانات الطلاب يتم من خلاله بث المحاضرات "أون لاين" وتخزينها باستخدام عدد من السيرفرات تمكن أكثر من 10 آلاف طالب من الدخول على المحاضرات فى نفس الوقت بما يوازى 100 ألف طالب مسجلين على النظام.

وأوضح أن نظام "ابن الهيثم" يتميز بإمكانية التواصل بين الطالب وعضو هيئة التدريس والتفاعل فى الاتجاهين كما يتيح الموديل الحصول على التقارير المجمعة عن متابعة الطلاب للمحاضرات على مستوى الجامعة بسهولة، ويمكن للطالب الدخول على النظام من خلال إنشاء حساب خاص به عن طريق بيانات الكارنيه وتاريخ الميلاد وسيتم إعلان جداول المحاضرات "أون لاين" من خلال موقع الإلكترونى لكل كلية.

وأشار إلى أن لدينا مراكز التحول الرقمي في الجامعة ستساعد في عملية تحويل المقررات إلي مقررات إلكترونية، وهي "مركز التعليم الإلكتروني، ومركز تقنية الاتصالات والمعلومات"، والتي تساعد على توفير المواد الشارحة للمحاضرات والدعم الفنى نظرا لتوافر البنية الأساسية الإلكترونية للجامعة.

وأكد على أنه ستجري عملية تكثيف للمحاضرات من خلال شرح أكبر كم بحيث يتم شرح المنهج كاملا للطلاب، وأن تنفيذ هذه الخطة هو استكمال لخطة الجامعة للتحول الرقمى نظرا للاعتماد بشكل كامل على البنية التحتية للجامعة التي تعكس تميزها في مجال التحول الرقمي.