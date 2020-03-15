بورسعيد: أغلقنا 95% من السناتر التعليمية.. وتأجيل مجموعات التقوية

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة قد نجحت منذ 3 سنوات من الحد من انتشار السناتر التعليمية واستبدالها بمجموعات للتقوية في المدارس: "أغلقنا 95% من السناتر، وخدنا قرار النهاردة لتأجيل مجموعات التقوية بالمدارس لمدة أسبوعين، والقرار لاقي استحسان الكثيرين".

وأضاف "الغضبان" خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنه على أولياء الأمور إجبار الطلاب على الجلوس في المنازل للتعليم ومراجعة ما تم تعلمه من قبل لحين العودة إلى المدارس، موضحا أن طلاب المحافظة لديهم وعي كبير للتعليم الأونلاين دون وجود مشكلات تذكر: "المحافظة كلها بقت إلكترونية".

وأكد أن المحافظة تسعي إلى تقليل التجمعات بشوارع المحافظة مع إلغاء البصمة الإلكترونية للمحافظة: "رجعنا تاني الدفاتر في ديوان عام المحافظة وفي الأحياء".