للوقاية من كورونا.. نائب يطالب بإلغاء الشيشة من المقاهي

طالب النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، بمنع الشيشة بالمقاهي، استكمالا للإجراءات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات، وتعليق النشاط الرياضي، قائلا "لو واحد فيهم كان عنده أصابة هينقل لـ10 على الأقل".

وأضاف "البطيخي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن عدد المقاهي في مصر يصل إلى أكثر من 350 ألف مكان على مستوى الجمهورية: "تخيل لو في كل مكان منهم 10 شيش بينتقلوا لـ100 واحد، يبقي الرقم المعروض أنه ياخد الفيروس عدد كبير جدا، مش هنقدر نواجهه"، موضحا أن هناك الكثير من المواطنين الأصحاء يجلسون على المقاهي وهم أيضا معرضون للإصابة بالفيروس بسبب الزحام على المقاهي.

وأكد أنه يجب على وسائل الإعلام نشر ثقافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس الذي تفشى بعدد كبير من مواطني العالم.