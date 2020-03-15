نايل سات: مستعدون لبث المناهج التعليمية مجانا خلال فترة تعليق الدراسة

قال اللواء أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات"، إنه على استعداد تام لبث "المناهج التعليمية"، عبر قنوات متخصصة وبدون مقابل خلال فترة تعليق الدراسة المدارس، مضيفاً أنه حال موافقة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، ستكون القنوات المتخصصة جاهزة لهذا الإجراء، حرصاً من إدارة النايل سات على مصلحة الطلاب والمصلحة العامة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة النايل سات، لـ"الوطن"، أنه حال الموافقة سيُجرى تحديد السعة اللازمة لبث المناهج والدروس التعليمة التى تساعد الطلاب على مذاكرة دروسهم، والتنسيق فورا مع إدارة نايل سات للتنفيذ بدون مقابل.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالأمس، إلى أنه سيجرى استخدام القنوات التعليمية وموقع خاص للدراسة من المنزل، وذلك للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، أما الشهادة الإعدادية والثانوية العامة فستُتاح "ديجيتال" على بنك المعرفة المصري، عقب قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.