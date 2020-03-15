الجيزة تدفع بـ51 معدة لرفع تجمعات المياه المتبقية بالكباري والأنفاق

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالدفع بـ 51 معدة للانتهاء من رفع كافة التجمعات لمياه الأمطار بمطالع ومنازل الكباري والأنفاق بالمحافظة، وذلك لعدم تأثيرها اليوم الأحد، على الحركة المرورية للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة قام بها المحافظ لليوم الثالث على التوالي، استمرت 5 ساعات للوقوف علي مجهودات شفط مياه الأمطار من الشوارع للتأكد من عدم إعاقة الأمطار لحركة المارة والسيارات.

وأكد محافظ الجيزة، على شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة توزيع معدات شفط تجمعات المياه بالشوارع والطرق الحيوية والفرعية، وتابع ميدانياً مجهودات رفع مياه الأمطار بأحياء جنوب الجيزة والهرم والعجوزة وبولاق الدكرور وشمال الجيزة والوراق، حيث وجه مديرية الطرق بالتنسيق مع هيئة النظافة وشركة مياه الشرب لرفع آثار الأمطار من على طريق الصفطاوي ونفق الطريق الأبيض والمعتمدية والقومية ومحمد مبروك بأوسيم وتمهيد وتسوية تلك الطرق التي بحاجة منها لذلك.

وخلال الجولة تفقد المحافظ هبوط مطبق صرف صحي بشارع لاشين بحي الهرم مؤكدا على شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة اتخاذ اللازم نحو إعادة الشي لأصله والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت حرصآ على سلامة وأمن المواطنين.

شملت جولة المحافظ تفقد شوارع البحر الأعظم واللبيني والطريق الدائري والقومية والمريوطية والمعتمدية والطريق الأبيض والصفطاوي وطراد النيل بالوارق والطريق الدائري، مشيراً أن هناك مجهودات مكثفة لرفع آثار الأمطار، تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني، كما تم مسبقاً للانتهاء من كافة البؤر المتبقية.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء المختصة.